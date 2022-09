Domani i funerali dei due giovani morti in un incidente a Polla (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPolla (Sa) – Lutto cittadino Domani a Polla, nel Salernitano, per Terenzio Volonnino e Vittorio Isoldi, di 24 e 29 anni, i due giovani morti in un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato scorso, 17 settembre, sulla provinciale Teggiano-Polla nel quale sono rimaste ferite altre cinque persone, di cui una è in gravi condizioni. Le esequie – si terrà un unico rito funebre per espressa volontà dei genitori dei due giovani – sono fissate per le 15 presso la chiesa del Cristo Re di Polla. Il sindaco, Massimo Loviso, ha proclamato il lutto cittadino invitando la comunità a predisporre diverse iniziative in segno di rispetto per le due vittime: nelle sedi comunali è predisposta l’esposizione delle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Lutto cittadino, nel Salernitano, per Terenzio Volonnino e Vittorio Isoldi, di 24 e 29 anni, i duein unstradale avvenuto nella serata di sabato scorso, 17 settembre, sulla provinciale Teggiano-nel quale sono rimaste ferite altre cinque persone, di cui una è in gravi condizioni. Le esequie – si terrà un unico rito funebre per espressa volontà dei genitori dei due– sono fissate per le 15 presso la chiesa del Cristo Re di. Il sindaco, Massimo Loviso, ha proclamato il lutto cittadino invitando la comunità a predisporre diverse iniziative in segno di rispetto per le due vittime: nelle sedi comunali è predisposta l’esposizione delle ...

