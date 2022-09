Chiariello contro Spalletti: “Mosse sbagliate, oggi dovrebbe essere sulla graticola” (Di martedì 20 settembre 2022) Durante la trasmissione radiofonica Un Calcio alla Radio il noto giornalista Umberto Chiariello ha voluto dire la sua sulla partita di ieri sera tra Milan e Napoli. Chiariello ha speso parole d’elogio nei confronti della squadra partenopea anche se non sono mancati un paio di alcuni appunti negatvi. Ecco le sue dichiarazioni: “Ci sono delle analisi sull’operato di Spalletti da fare: cambi, formazioni, atteggiamenti in campo, scelte tattiche. Il Napoli è, ad oggi, la miglior squadra d’Italia e Spalletti ne ha meriti indiscussi. Non ho compreso Ndombele regista riproposto due volte. Se gli si vuole dare minutaggio escano Anguissa o Zielinski, come successo a Glasgow. Non può essere lui il sostituto di Lobotka. Non vuol dire bocciare Spalletti, ma non ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 settembre 2022) Durante la trasmissione radiofonica Un Calcio alla Radio il noto giornalista Umbertoha voluto dire la suapartita di ieri sera tra Milan e Napoli.ha speso parole d’elogio nei confronti della squadra partenopea anche se non sono mancati un paio di alcuni appunti negatvi. Ecco le sue dichiarazioni: “Ci sono delle analisi sull’operato dida fare: cambi, formazioni, atteggiamenti in campo, scelte tattiche. Il Napoli è, ad, la miglior squadra d’Italia ene ha meriti indiscussi. Non ho compreso Ndombele regista riproposto due volte. Se gli si vuole dare minutaggio escano Anguissa o Zielinski, come successo a Glasgow. Non puòlui il sostituto di Lobotka. Non vuol dire bocciare, ma non ...

