Caro energia e imprese in difficoltà, la denuncia: “Ci resta solo l’usura” (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Sempre più commercianti e sempre più imprese in difficoltà. Pesa soprattutto il Caro energia, con un incremento delle spese che manda in crisi qualsiasi bilancio. Le bollette decuplicate sono un fattore che prosciuga la liquidità e mette spesso di fronte al bivio principale: chiudere o andare avanti. Per chi sceglie la seconda strada si apre un altro problema, sostanziale: dove e come trovare i soldi? La strada principale è quella del finanziamento attraverso canali tradizionali, banche e altri intermediari finanziari. Ma chi trova la porta chiusa, e i numeri dicono che l’accesso al credito si sta complicando per molti, non trovano alternativa se non rivolgersi alla malavita organizzata. E’ così che rischia di dilagare l’usura. Un imprenditore, che per ovvie ragioni chiede di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Sempre più commercianti e sempre piùin. Pesa soprattutto il, con un incremento delle spese che manda in crisi qualsiasi bilancio. Le bollette decuplicate sono un fattore che prosciuga la liquidità e mette spesso di fronte al bivio principale: chiudere o andare avanti. Per chi sceglie la seconda strada si apre un altro problema, sostanziale: dove e come trovare i soldi? La strada principale è quella del finanziamento attraverso canali tradizionali, banche e altri intermediari finanziari. Ma chi trova la porta chiusa, e i numeri dicono che l’accesso al credito si sta complicando per molti, non trovano alternativa se non rivolgersi alla malavita organizzata. E’ così che rischia di dilagare. Un imprenditore, che per ovvie ragioni chiede di ...

NicolaPorro : La Francia taglia l’energia all’Italia, ma dal 10 ottobre invierà gas alla Germania. Alla faccia della solidarietà… - LiaQuartapelle : C’è chi lavora con @OlafScholz per una soluzione europea contro il caro energia. E c’è chi vota per salvare Orban.… - fattoquotidiano : Caro energia, Conte: “Ho implorato Draghi di non lasciarsi suggestionare dalla corsa al riarmo, ma governo non ci h… - graziacalore : RT @NicolaPorro: La Francia taglia l’energia all’Italia, ma dal 10 ottobre invierà gas alla Germania. Alla faccia della solidarietà Ue... ??… - hashtagsicilia : La #CNA nazionale fa il punto sul Decreto Aiuti Ter contro il #caroenergia ?? -