Carlo vola via mentre il regno rimane in lutto per altri 7 giorni (Di martedì 20 settembre 2022) Re Carlo III ha già lasciato Londra, appena dopo i funerali della regina Elisabetta. Il nuovo Sovrano è tornato in Scozia, nella tenuta di Balmoral, per piangere sua madre. I media inglesi, infatti, riportano che il sovrano ha lasciato la RAF Northolt a bordo del suo jet privato. Nessuno della Famiglia Reale lo ha seguito in questo suo viaggio. Sarebbe partito da solo con la regina consorte Camilla al suo fianco. Intanto per la Famiglia Reale continuerà il periodo di lutto per un'altra settimana. Nessuno dei membri della monarchia, dunque, svolgerà alcuna funzione pubblica tra quelle previste nel calendario. Solo a partire da lunedì 26 settembre potranno ufficialmente tornare a lavoro. Carlo ha accompagnato la regina Elisabetta nel suo ultimo viaggio nella giornata di ieri. A telecamere spente, inoltre, la Royal Family ha assistito ...

