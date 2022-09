Calenda fa arrabbiare i tifosi della Lazio. Il Flaminio? Non va bene (Di martedì 20 settembre 2022) Carlo Calenda nel corso di una "passeggiata elettorale" a Roma è tornato sulla questione dello Stadio Flaminio, che potrebbe diventare la casa della Lazio. "Avevo fatto una proposta sulla riqualificazione dello stadio Flaminio, da candidato a Roma, non è accaduto assolutamente niente. C'è un progetto del Coni con Cassa Depositi e Prestiti che sta lì da un sacco di tempo e va portato avanti. Purtroppo, e lo dico avendo un figlio e un fratello laziali, questo edificio non si presta a fare lo stadio della Lazio, bisogna trovare un'altra soluzione e fare qui un grande centro per altri sport che il Coni stava progettando da tempo", ha detto il leader di Azione nel corso dell'evento per le elezioni del 25 settembre, a piazzale Manila. "Un anno di PD al governo di ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) Carlonel corso di una "passeggiata elettorale" a Roma è tornato sulla questione dello Stadio, che potrebbe diventare la casa. "Avevo fatto una proposta sulla riqualificazione dello stadio, da candidato a Roma, non è accaduto assolutamente niente. C'è un progetto del Coni con Cassa Depositi e Prestiti che sta lì da un sacco di tempo e va portato avanti. Purtroppo, e lo dico avendo un figlio e un fratello laziali, questo edificio non si presta a fare lo stadio, bisogna trovare un'altra soluzione e fare qui un grande centro per altri sport che il Coni stava progettando da tempo", ha detto il leader di Azione nel corso dell'evento per le elezioni del 25 settembre, a piazzale Manila. "Un anno di PD al governo di ...

tempoweb : Lo #stadio #Flaminio non va bene, #Calenda fa arrabbiare i tifosi della #Lazio #20settembre #iltempoquotidiano… - MIMoMA22 : @AndreaOrlandosp @christianrocca Forse voleva scrivere: le mie battute non fanno ridere ma magri vi fanno arrabbiar… - ingrid_bin : Se entro il 25 Calenda mi fa arrabbiare credo voterò Oliviero @_OlivierGiroud_ - Manovele21 : @CarloCalenda @TgLa7 SIGNOR CARLO CALENDA LEI QUANDO VA IN TELEVISIONE NO SI DEVE ARRABBIARE DEVE ESSERE PIÙ TRANQU… -