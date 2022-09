Ad agosto prestiti a imprese e famiglie in crescita (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto, secondo i dati de Rapporto mensile Abi, i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del 4,1%rispetto a un anno fa. Tale evidenza emerge dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d’Italia, relativi ai finanziamenti a imprese e famiglie. A luglio per i prestiti alle imprese si registra un aumento del 3,7% su base annua. L’aumento è del 4,0% per i prestiti alle famiglie. Ad agosto i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamentopermangono su livelli bassi e registrano le seguenti dinamiche: il tasso medio sul totale dei prestiti, dopo l’aumento dello 0,50% del tasso di politica monetaria della Bce, è del 2,32% (2,25% nel mese precedente e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ad, secondo i dati de Rapporto mensile Abi, isono aumentati del 4,1%rispetto a un anno fa. Tale evidenza emerge dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d’Italia, relativi ai finanziamenti a. A luglio per iallesi registra un aumento del 3,7% su base annua. L’aumento è del 4,0% per ialle. Adi tassi di interesse sulle operazioni di finanziamentopermangono su livelli bassi e registrano le seguenti dinamiche: il tasso medio sul totale dei, dopo l’aumento dello 0,50% del tasso di politica monetaria della Bce, è del 2,32% (2,25% nel mese precedente e ...

