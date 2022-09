“Vi dico chi è” Sorpresa ad Amici 22 | Maria De Filippi presenta Wax e spiega tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 settembre 2022) È andata in onda la prima puntata di22: il talent show condotto daDeè tornato in tv su Canale 5 di domenica, così come è accaduto anche per la passata edizione. Agli allievi che si sonoti sono state assegnate le prime maglie. Durante il corso dell’anno si andrà a formare la classe definitiva che accederà al Serale e molti dei volti oggi ammessi, potrebbero essere poi rimpiazzati da nuovi sfidanti. Le new entry della nuova edizione didiDesono Arisa e Emanuel Lo. Per la celebre cantante si tratta di un ritorno dietro il banco dei professori: ha fatto parte del cast del talent show già nella stagione 2020/2021 e fu una delle sorprese più belle per il pubblico. Per questoDe ...