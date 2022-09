Stefania Sandrelli, il doloroso racconto: “Un calciatore della Lazio cerco di avere un rapporto con me, rifiutai, mi gonfiò di botte. Avevo 17 anni” (Di lunedì 19 settembre 2022) Una violenza è difficile da cancellare dalla propria mente, dimenticarla, quasi impossibile. Stefania Sandrelli, dopo quasi 60 anni, non può dimenticare quello che ha subito all’età di 17 anni. Un episodio che resta scolpito nella sua memoria e che, ancora oggi, è più vivo che mai. Intervistata dal Messaggero, l’attrice ricorda il brutto episodio che l’ha vista vittima quando ancora era minorenne: “Avevo 17 anni – confida al quotidiano – un calciatore della Lazio fidanzato con una mia amica provò ad avere un rapporto sessuale con me. Io mi rifiutai e lui mi gonfiò di botte. Lo denunciai, ma la cosa venne insabbiata. Lui ora non c’è più”. Una violenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Una violenza è difficile da cancellare dalla propria mente, dimenticarla, quasi impossibile., dopo quasi 60, non può dimenticare quello che ha subito all’età di 17. Un episodio che resta scolpito nella sua memoria e che, ancora oggi, è più vivo che mai. Intervistata dal Messaggero, l’attrice ricorda il brutto episodio che l’ha vista vittima quando ancora era minorenne: “17– confida al quotidiano – unfidanzato con una mia amica provò adunsessuale con me. Io mie lui midi. Lo denunciai, ma la cosa venne insabbiata. Lui ora non c’è più”. Una violenza ...

