Stasera c’è Cattelan sbarca su Rai 2: le anticipazioni (Di lunedì 19 settembre 2022) Si cerca leggerezza e si cerca qualcosa di spensierato da seguire in tv. Con questo spirito viene annunciata la prima stagione di Stasera c’è Cattelan che andrà in onda da domani sera su Rai 2. Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione del programma e il conduttore, ha raccontato qualcosa di come sarà il suo show in seconda serata. Stasera c’è Cattelan andrà in onda a partire dal 20 settembre, con Alessandro Cattelan che tornerà al late night tra interviste, grandi ospiti, momenti musicali, rubriche e riflessioni sull’attualità. “Stasera c’è Cattelan” sarà un programma fedele a sé stesso: ci saranno tutti gli elementi che hanno reso celebri gli incontri tra Alessandro e i protagonisti del mondo dello sport, a cominciare dal fenomenale quartetto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 settembre 2022) Si cerca leggerezza e si cerca qualcosa di spensierato da seguire in tv. Con questo spirito viene annunciata la prima stagione dic’èche andrà in onda da domani sera su Rai 2. Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione del programma e il conduttore, ha raccontato qualcosa di come sarà il suo show in seconda serata.c’èandrà in onda a partire dal 20 settembre, con Alessandroche tornerà al late night tra interviste, grandi ospiti, momenti musicali, rubriche e riflessioni sull’attualità. “c’è” sarà un programma fedele a sé stesso: ci saranno tutti gli elementi che hanno reso celebri gli incontri tra Alessandro e i protagonisti del mondo dello sport, a cominciare dal fenomenale quartetto ...

