Rivoluzione WhatsApp | ogni volta che si connette ti arriva la notifica e lui non lo saprà mai

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 19 settembre 2022)ha da poco introdotto una funzione a dir poco rivoluzionaria, che cambierà il vostro modo di utilizzare l’app di messaggistica. Chi di noi, al giorno d’oggi, riuscirebbe a vivere senza? Ormai siamo abituati ad inviare e ricevere messaggi in tempo reale, senza bisogno di chiamare. Foto da CanvaMa l’app di messaggistica più utilizzata al mondo non viene utilizzata solo per questo. Infatti, molti utenti la usano per inviare foto e video, oltre magari a documenti importarti di lavoro. Infatti molti imprenditori ne fanno uso per comunicare con i proprio clienti in maniera rapida ed efficace. Nell’ultimo periodoha deciso ulteriormente di rinnovarsi, introducendo delle funzionalità sorprendenti, che cambieranno il nostro modo di utilizzare l’app. La nuova funzione rivoluzionaria di ...