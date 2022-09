Restituito al Cassaro il prospetto di Palazzo ex Ministeri (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo di Palermo. Nel giro di qualche anno il Palazzo verrà riaperto e sarà la sede della biblioteca ed emeroteca dell’Assemblea regionale siciliana, già intitolata a Piersanti Mattarella”. A dirlo, questa sera, è il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, che ha partecipato, con il segretario generale dell’Ars Fabrizio Scimè e la Presidente della Fondazione Federico Secondo Patrizia Monterosso, all’inaugurazione del prospetto illuminato del Palazzo. L’immobile è stato acquistato al fine di ospitarvi il patrimonio bibliografico e documentale dell’Assemblea regionale siciliana. L’antico edificio presenta notevole interesse storico-artistico, soprattutto per la varietà degli elementi architettonici e decorativi sopravvissuti a documentare le trasformazioni avvenute dall’Ottocento a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo di Palermo. Nel giro di qualche anno ilverrà riaperto e sarà la sede della biblioteca ed emeroteca dell’Assemblea regionale siciliana, già intitolata a Piersanti Mattarella”. A dirlo, questa sera, è il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, che ha partecipato, con il segretario generale dell’Ars Fabrizio Scimè e la Presidente della Fondazione Federico Secondo Patrizia Monterosso, all’inaugurazione delilluminato del. L’immobile è stato acquistato al fine di ospitarvi il patrimonio bibliografico e documentale dell’Assemblea regionale siciliana. L’antico edificio presenta notevole interesse storico-artistico, soprattutto per la varietà degli elementi architettonici e decorativi sopravvissuti a documentare le trasformazioni avvenute dall’Ottocento a ...

