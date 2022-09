Perugia, UFFICIALE: esonerato Castori, Baldini in arrivo (Di lunedì 19 settembre 2022) Salta un'altra panchina in Serie B. Il Perugia ha deciso di esonerare Fabrizio Castori: decisiva la sconfitta nel derby umbro contro la... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) Salta un'altra panchina in Serie B. Ilha deciso di esonerare Fabrizio: decisiva la sconfitta nel derby umbro contro la...

sportli26181512 : Perugia, ufficiale: Castori è stato esonerato. In arrivo Baldini: Fatale al tecnico la sconfitta nel derby contro l… - serieB123 : SerieB Terremoto in B, salta la panchina: UFFICIALE l’esonero - SerieBNewsCom : ????#Perugia, esonerato #Castori: è UFFICIALE?????? - ILOVEPACALCIO : Perugia, UFFICIALE: esonerato Castori - serieB123 : Perugia, ufficiale: Castori è stato esonerato. In arrivo Baldini -