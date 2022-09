Oggi i funerali di Stato di Elisabetta II | il cerimoniale | i leader presenti | il ruolo di Carlo III

(Di lunedì 19 settembre 2022)è il giorno dei solennidiper la Regina, che saluterà Londra e il suo regno per l'ultima volta. Secondo i servizi di sicurezza britannici, sarà l'evento più imponente ...

RaiNews : Oggi l'ultimo saluto alla regina Elisabetta ieri in tutto il paese un minuto di silenzio. Ai funerali tutti i capi… - fraversion : l’ultimo ritratto inedito della Regina Elisabetta II, rilasciato da Buckingham Palace. È stato scattato lo scorso g… - Adnkronos : Oggi alle 11 i funerali della Regina Elisabetta all'abbazia di Westminster. #notizie - RadioVoceVicina : Londra, Elisabetta, oggi, i funerali della Regina: Londra blindata - storie_italiane : L’ultimo saluto alla #ReginaElisabettaII 4 miliardi di persone seguiranno i funerali di oggi #storieitaliane… -

... persono chiusi musei e molte attività commerciali, cancellati gli appuntamenti in ospedale e i. Londra si è risvegliata con qualche nuvola in cielo ma per la giornata è previsto bel ......"piuttosto spaventosa"il Regno Unito, e tutto il mondo, danno l'ultimo saluto alla regina Elisabetta II , morta lo scorso 8 settembre dopo oltre 70 anni sul trono. A organizzare idi ...Si celebrano oggi i funerali della regina Elisabetta, che ci ha lasciato il 9 settembre all’età di 96 anni, presso l’Abbazia di Westminster alle ore 12. Prima del funerale sarà esposta la salma nella ...Chiusa al pubblico la camera ardente con la bara di Elisabetta II. Alle 11 ora locale i funerali solenni. Ci saranno anche i principini George e Charlotte, di 9 e 7 anni, secondo e terza nella linea ...