Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip (Di lunedì 19 settembre 2022) Nikita Pelizon - Instagram Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 c'è anche Nikita Pelizon. Modella e influencer, la giovane è nella rosa dei "vipponi" scelti da Alfonso Signorini per animare la nuova edizione del reality show. Chi è Nikita Pelizon Nata a Trieste il 20 marzo 1994, Nikita ha cominciato a sfilare quando aveva soltanto 18 anni, motivo per il quale ha deciso di trasferirsi a Milano. Nel 2018 è stata scelta per essere una delle tentatrici di Temptation Island. Poco dopo è arrivato il reality show Ex On The Beach, dove ha preso parte in quanto ex fidanzata di Matteo Diamante. Nel 2022 ha invece partecipato a Pechino Express, al fianco di Helena Prestes. Le due, componenti della coppia Italia-Brasile, si sono ...

