Matteo Richetti e gli abusi sessuali: chi è la donna che lo accusa (Di lunedì 19 settembre 2022) Attrice, sceneggiatrice, presidentessa di un'associazione contro la violenza sulle donne e nel 2016 condannata in primo grado per calunnia e stalking per accuse false contro il suo ex compagno: Lodovica Mairè Rogati... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 19 settembre 2022) Attrice, sceneggiatrice, presidentessa di un'associazione contro la violenza sulle donne e nel 2016 condannata in primo grado per calunnia e stalking per accuse false contro il suo ex compagno: Lodovica Mairè Rogati... Segui su affaritaliani.it

Open_gol : Fonti di polizia sostengono con il quotidiano “Domani” che sia l’attrice e conduttrice ad aver accusato il senatore… - CarloCalenda : 1) Richetti non è accusato perché nessuno lo ha mai denunciato. 2) viceversa la persona in questione è stata denunc… - ilpost : Le novità sulle accuse a Matteo Richetti - floremsanguinis : @MatteoRichetti Ricky, ma la tizia in questione risultava essere già stata denunciata dal suo ex compagno? Tra l'al… - elianto63 : @DomaniGiornale @emifittipaldi Il presunto colpevole di molestie Matteo #Richetti vi da un nome e voi lo pubblicate… -