Mancini tra obiettivi e spiegazioni: 'Voglio due vittorie. E sui big lasciati a casa...' (Di lunedì 19 settembre 2022) Venerdì a San Siro la sfida con l'Inghilterra, lunedì l'Ungheria a Budapest: il c.t. Roberto Mancini lancia l'Italia nelle due ultime partite del girone di Nations League. "Sarà importante il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 settembre 2022) Venerdì a San Siro la sfida con l'Inghilterra, lunedì l'Ungheria a Budapest: il c.t. Robertolancia l'Italia nelle due ultime partite del girone di Nations League. "Sarà importante il ...

ilRomanistaweb : ???? #Mancini: '#Spinazzola mi ha detto che non sta benissimo, #Pellegrini da valutare tra oggi e domani' Il commiss… - PagineRomaniste : Italia, #Mancini: '#Spinazzola non si sente benissimo. #Pellegrini da valutare tra oggi e domani' #ASRoma - LittlePuskas : @F1N1no In una situazione del genere, anche per come si è creata, Mancini sarebbe oro colato. Tra tutti i nomi che… - sportli26181512 : Mancini tra obiettivi e spiegazioni: 'Voglio due vittorie. E sui big lasciati a casa...': Mancini tra obiettivi e s… - Gazzetta_it : Mancini tra obiettivi e spiegazioni: 'Voglio due vittorie. E sui big lasciati a casa...' -