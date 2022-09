Mancini sulle elezioni: “Chi vorrà domenica potrà andare a votare” (Di lunedì 19 settembre 2022) Roberto Mancini, ha parlando delle elezioni che si terranno il 25 settembre, giorno in cui gli azzurri saranno in ritiro in vista della sfida contro l’Ungheria di Nations League. ‘‘Ora pensiamo a battere l’Inghilterra poi chi sarà sul posto probabilmente domenica mattina andrà a votare. Non potremo fare nulla sul posto, ma tutti potranno andarci di spontanea volontà, credo che sia anche giusto”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Roberto, ha parlando delleche si terranno il 25 settembre, giorno in cui gli azzurri saranno in ritiro in vista della sfida contro l’Ungheria di Nations League. ‘‘Ora pensiamo a battere l’Inghilterra poi chi sarà sul posto probabilmentemattina andrà a. Non potremo fare nulla sul posto, ma tutti potranno andarci di spontanea volontà, credo che sia anche giusto”. SportFace.

sportface2016 : #RobertoMancini sulle elezioni: 'Chi vorrà domenica potrà andare a votare' - Spazio_Napoli : Roberto #Mancini fa chiarezza sulla possibile convocazione di #Politano, lasciando trapelare fiducia sulle sue cond… - MassimoChiaram7 : RT @mediainaf: ?? Sono disponibili da oggi, sulle principali piattaforme e sul sito dedicato, le prime 6 puntate del #podcast Martina Tremen… - infoitsport : Italia, Mancini sulle condizioni di Tonali: 'Non credo che sia un grande problema' - sportli26181512 : Italia, Mancini sulle condizioni di Tonali: 'Non credo che sia un grande problema': Intervenuto oggi in conferenza… -