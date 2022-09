Lockdown energetico, Sgarbi: “Ristoranti chiusi alle 23? Irragionevole” (Di lunedì 19 settembre 2022) È Irragionevole l’ipotesi di chiudere i Ristoranti alle 11 di sera, cioè di stabilire una seconda limitazione, dopo il Covid alle 18 che ora diventa alle 23. È un modo per strangolare le attività commerciali collegate alla ristorazione. Bisogna liberalizzare in modo totale gli orari e risparmiare sull’illuminazione pubblica limitando l’accensione della luce nei luoghi dove non vivono le persone. Vittorio Sgarbi, 19 settembre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di lunedì 19 settembre 2022) Èl’ipotesi di chiudere i11 di sera, cioè di stabilire una seconda limitazione, dopo il Covid18 che ora diventa23. È un modo per strangolare le attività commerciali collegate alla ristorazione. Bisogna liberalizzare in modo totale gli orari e risparmiare sull’illuminazione pubblica limitando l’accensione della luce nei luoghi dove non vivono le persone. Vittorio, 19 settembre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

