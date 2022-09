Lo stato di diritto infiamma il duello Letta-Meloni (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - Da Orban a Ceausescu, dalla collocazione dell'Italia in Europa alla clausola di supremazia. A meno di una settimana dal voto si infiamma lo scontro fra Enrico Letta e Giorgia Meloni, i 'duellanti' che fin dall'inizio hanno polarizzato la corsa al voto del 25 settembre. Il tema più caldo riguarda la collocazione europea dell'Italia, con Meloni che invita a una riflessione sullo stato di diritto europeo, in base al quale gli stati membri cedono all'Unione Europea una parte della loro sovranità, anche alla luce del meccanismo avviato da Bruxelles nel confronti dell'Ungheria: le "reiterate violazioni" del governo di Budapest, infatti, hanno portato la Commissione Europea a proporre la sospensione di tutti i fondi europei e alla sospensione del Pnrr all'Ungheria. Quello sulla ... Leggi su agi (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - Da Orban a Ceausescu, dalla collocazione dell'Italia in Europa alla clausola di supremazia. A meno di una settimana dal voto silo scontro fra Enricoe Giorgia, i 'duellanti' che fin dall'inizio hanno polarizzato la corsa al voto del 25 settembre. Il tema più caldo riguarda la collocazione europea dell'Italia, conche invita a una riflessione sullodieuropeo, in base al quale gli stati membri cedono all'Unione Europea una parte della loro sovranità, anche alla luce del meccanismo avviato da Bruxelles nel confronti dell'Ungheria: le "reiterate violazioni" del governo di Budapest, infatti, hanno portato la Commissione Europea a proporre la sospensione di tutti i fondi europei e alla sospensione del Pnrr all'Ungheria. Quello sulla ...

