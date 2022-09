La bellezza della sostenibilità nel settore orologiero (Di lunedì 19 settembre 2022) A che punto è il settore dell’orologeria se si parla di sviluppo sostenibile e innovazione digitale a favore del pianeta? Quali politiche green ed ecosostenibili abbracciano i brand del settore e quanto investono a sostegno di progetti di salvaguardia? Nello speciale di oggi approfondiamo le più delicate e fondamentali questioni che riguardano l’attualissima tematica della sostenibilità ambientale, e lo faremo osservando un po’ più da vicino alcuni tra i top brand del settore orologeria e, ancora, scoprendo i modelli di orologi sostenibili da inserire nella wishlist questo autunno! Orologi ecosostenibili al servizio del Pianeta Tra le innovazioni più sensazionali risalenti allo scorso 2021 troviamo la linea di Swatch in Bioceramic presentata da Swatch. Il nome, Bioceramic, fa riferimento al materiale, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 settembre 2022) A che punto è ildell’orologeria se si parla di sviluppo sostenibile e innovazione digitale a favore del pianeta? Quali politiche green ed ecosostenibili abbracciano i brand dele quanto investono a sostegno di progetti di salvaguardia? Nello speciale di oggi approfondiamo le più delicate e fondamentali questioni che riguardano l’attualissima tematicaambientale, e lo faremo osservando un po’ più da vicino alcuni tra i top brand delorologeria e, ancora, scoprendo i modelli di orologi sostenibili da inserire nella wishlist questo autunno! Orologi ecosostenibili al servizio del Pianeta Tra le innovazioni più sensazionali risalenti allo scorso 2021 troviamo la linea di Swatch in Bioceramic presentata da Swatch. Il nome, Bioceramic, fa riferimento al materiale, ...

