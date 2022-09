Incidente tra due auto alle porte di Roma | un morto e quattro feriti gravi

CCISS_Ministero : SR214 Maria E Isola Casamari tratto chiuso causa incidente tra SR214 Incrocio SS155 (Km 9,1) e Incrocio Via Casili… - romaatac1 : ?? #TramRoma #RomaCentro #atac ?? #Incidente tra privati in piazza Vittorio Emanuele II, le linee #tram5 e #tram14 in… - liviofiorillo : RT @InfoAtac: #info #atac linee tram 5-14 limitano il servizio a piazza di Porta Maggiore, causa incidente tra privati a piazza Vittorio, n… - InfoAtac : #info #atac linee tram 5-14 limitano il servizio a piazza di Porta Maggiore, causa incidente tra privati a piazza V… - MyWayASPI : Ore 20:13 19/09/2022 ?????? COMPLANARE DI BOLOGNA ?? Autostrada Milano-Napoli #trafficobloccato per incidente tra Bolo… -

Repubblica Roma

Un uomo è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite in modo grave dopo undue auto in provincia di Roma . I due veicoli si sono schiantati frontalmente. Vittorio e Terenzio morti in un frontale contro un'auto: funerale unico per i due amicia Roma, ...Grave tragedia per il 45enne Gianluca Tolu , investito e ucciso da pirata della strada . L'è avvenuto a Cagliari nella nottemercoledì e giovedì scorso, quando l'uomo è stato travolto sulle strisce pedonali in via Mirrionis da una Citroen C1, guidata da una donna 26enne che ... Incidenti, scontro tra auto vicino Roma: morto 59enne, 4 feriti in codice rosso Grave tragedia per il 45enne Gianluca Tolu, investito e ucciso da pirata della strada. L'incidente è avvenuto a Cagliari nella notte tra mercoledì ...Un uomo è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite in modo grave dopo un incidente tra due auto in provincia di Roma. I due veicoli si sono schiantati frontalmente. Vittorio ...