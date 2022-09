Il candidato di FdI a cui piace Hitler e Putin (Di lunedì 19 settembre 2022) "W tutti i camerati d'Italia", scriveva su Facebook nel 2016 Calogero Pisano, il segretario provinciale di Fratelli d'Italia ad Agrigento. Imprimendo nella memoria (digitale) la 'matrice' con una certa... Leggi su europa.today (Di lunedì 19 settembre 2022) "W tutti i camerati d'Italia", scriveva su Facebook nel 2016 Calogero Pisano, il segretario provinciale di Fratelli d'Italia ad Agrigento. Imprimendo nella memoria (digitale) la 'matrice' con una certa...

repubblica : Calogero Pisano, il candidato FdI che inneggiava a Hitler e Putin [di Matteo Pucciarelli] - giusmo1 : Calogero Pisano, il candidato FdI che inneggiava a Hitler e Putin - Stefano___1970 : RT @Area51cinqueuno: Calogero Pisano, il candidato alla Camera di #FdI che inneggia a #Hitler e #Putin A me non fate paura,fate pena. #nong… - fefebaraonda : RT @anubi_matt: A chi consegneremo la guida del Paese? A fascisti come questo Questi sono dei vecchi post di Calogero Pisano, il candidat… - SperanzaDino : RT @alfonso_unial: Calogero Pisano, il candidato FdI che inneggiava a Hitler e Putin. Nessun magistrato ravvede nelle parole di questo indi… -