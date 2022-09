I 6 motivi che condannano Allegri: perché l’allenatore della Juventus deve essere esonerato (Di lunedì 19 settembre 2022) La panchina di Massimiliano Allegri è sempre più a rischio. Sono in corso valutazioni in casa Juventus dopo la bruttissima sconfitta contro il Monza, la dirigenza è sempre più tentata dal ribaltone per permettere al nuovo allenatore di sfruttare la pausa per la Nazionale. Il livornese è forte di un contratto da 9 milioni più bonus a stagione che ha frenato la decisione della dirigenza. La sconfitta contro il Monza con il risultato di 1-0 ha rappresentato il punto più basso degli ultimi anni della Juventus- l’allenatore Allegri merita l’esonero e il ribaltone è ormai inevitabile. La dirigenza ha deciso di prendersi un po’ di tempo prima di decidere, ma è sempre più tentata dal cambio. Per il sostituto l’unica pista percorribile è quella che porta ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) La panchina di Massimilianoè sempre più a rischio. Sono in corso valutazioni in casadopo la bruttissima sconfitta contro il Monza, la dirigenza è sempre più tentata dal ribaltone per permettere al nuovo allenatore di sfruttare la pausa per la Nazionale. Il livornese è forte di un contratto da 9 milioni più bonus a stagione che ha frenato la decisionedirigenza. La sconfitta contro il Monza con il risultato di 1-0 ha rappresentato il punto più basso degli ultimi annimerita l’esonero e il ribaltone è ormai inevitabile. La dirigenza ha deciso di prendersi un po’ di tempo prima di decidere, ma è sempre più tentata dal cambio. Per il sostituto l’unica pista percorribile è quella che porta ...

