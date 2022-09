Heather Parisi dice che i fact-checkers fanno un «lavoro fetido» per il video rimosso da YouTube (Di lunedì 19 settembre 2022) «Grazie al lavoro fetido dei fact checkers il video di Sara Cunial è stato rimosso da YouTube. Continuate a censurare, continuate a violentare la libertà di espressione e pensiero, non fate altro che risvegliare nella gente la voglia di ribellione. video disponibile su Odysee». Con queste parole Heather Parisi parla della sua intervista alla presidente del movimento Vita, Sara Cunial, che doveva essere trasmessa sul suo canale YouTube ufficiale dove, da qualche tempo, la conduttrice televisiva sta tenendo un format di interviste (Heather’s View). Il 14 settembre è stata proposta quella a Sara Cunial che, in poco tempo, è stata rimossa da YouTube perché il contenuto ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 settembre 2022) «Grazie aldeiildi Sara Cunial è statoda. Continuate a censurare, continuate a violentare la libertà di espressione e pensiero, non fate altro che risvegliare nella gente la voglia di ribellione.disponibile su Odysee». Con queste paroleparla della sua intervista alla presidente del movimento Vita, Sara Cunial, che doveva essere trasmessa sul suo canaleufficiale dove, da qualche tempo, la conduttrice televisiva sta tenendo un format di interviste (’s View). Il 14 settembre è stata proposta quella a Sara Cunial che, in poco tempo, è stata rimossa daperché il contenuto ...

