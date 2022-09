GF Vip, cosa accadrà durante la prima puntata questa sera: i primi concorrenti a entrare e tutte le novità (Di lunedì 19 settembre 2022) Lunedì 19 settembre, su Canale 5, andrà in onda la nuovissima edizione del Grande Fratello Vip 7 e le aspettative relative al debutto di cast e opinionisti sono veramente alte. Ad accompagnare i concorrenti, ancora una volta ci sarà Alfonso Signorini: ma cosa dobbiamo aspettarci durante la prima puntata del GF Vip 7? Scopriamolo insieme. GF Vip 7: anticipazioni, opinionisti, concorrenti Sta per andare in onda la prima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip e non mancheranno certo novità e sorprese: innanzitutto, viene confermata la presenza di Alfonso Signorini che, ancora una volta, condurrà il programma, mentre vicino a lui ci saranno opinioniste come Orietta Berti, che sostituirà Adriana Volpe e vedremo il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 settembre 2022) Lunedì 19 settembre, su Canale 5, andrà in onda la nuovissima edizione del Grande Fratello Vip 7 e le aspettative relative al debutto di cast e opinionisti sono veramente alte. Ad accompagnare i, ancora una volta ci sarà Alfonso Signorini: madobbiamo aspettarciladel GF Vip 7? Scopriamolo insieme. GF Vip 7: anticipazioni, opinionisti,Sta per andare in onda ladella settima edizione del Grande Fratello Vip e non mancheranno certoe sorprese: innanzitutto, viene confermata la presenza di Alfonso Signorini che, ancora una volta, condurrà il programma, mentre vicino a lui ci saranno opinioniste come Orietta Berti, che sostituirà Adriana Volpe e vedremo il ...

tvblogit : Grande Fratello Vip 2022, prima puntata 19 settembre: cast, concorrenti e opinionisti, diretta live dalle 21.30 - NicoloTripi : Esiste lunedì migliore? Noi non crediamo! Grande Fratello Vip riparte questa sera e non potete immaginare cosa vi a… - Heidy_VIP_ : Mia madre mi ha detto la stessa cosa, secondo lei non c'è il corpo ?? - IsaeChia : #GfVip 7, le #anticipazioni della prima puntata: in arrivo uno “scontro infuocato” Ecco cosa accadrà nella puntata… - zazoomblog : Ha vinto la prima edizione del GF Vip ma cosa fa oggi? ‘Dolcissima’ notizia - #vinto #prima #edizione #oggi? -