Domani svela l’identità dell’accusatrice di Richetti (e Calenda querela Fanpage) (Di lunedì 19 settembre 2022) La denuncia era arrivata, in forma anonima, attraverso un video pubblicato da Fanpage. In quel filmato ci sono le dichiarazioni di una donna che ha accusato pubblicamente il senatore di Azione Matteo Richetti di molestie sessuali. Una notizia che, ovviamente, ha sollevato in polverone. E oggi il quotidiano Domani – attraverso un articolo firmato da Emiliano Fittipaldi – ha pubblicato il nome di quella donna, parlando anche di accuse già mosse contro altri in passato. La vera storia del caso #Richetti di @emifittipaldi https://t.co/yDOaJiurqT https://t.co/sgttzEYQw4 — Domani (@DomaniGiornale) September 19, 2022 Richetti, Domani svela il nome della donna che lo ha accusato di molestie Secondo la ricostruzione fatta dal quotidiano ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) La denuncia era arrivata, in forma anonima, attraverso un video pubblicato da. In quel filmato ci sono le dichiarazioni di una donna che ha accusato pubblicamente il senatore di Azione Matteodi molestie sessuali. Una notizia che, ovviamente, ha sollevato in polverone. E oggi il quotidiano– attraverso un articolo firmato da Emiliano Fittipaldi – ha pubblicato il nome di quella donna, parlando anche di accuse già mosse contro altri in passato. La vera storia del caso #di @emifittipaldi https://t.co/yDOaJiurqT https://t.co/sgttzEYQw4 —(@Giornale) September 19, 2022il nome della donna che lo ha accusato di molestie Secondo la ricostruzione fatta dal quotidiano ...

DelpapaMax : Questa è pagata dal PD. Ma certe avventuriere non possono cambiare, faranno quello che hanno sempre fatto per tutta… - gervasoni1968 : 'domani' svela il nome della donna che sarebbe dietro le accuse a matteo richetti: lodovica rogati - Dagospia - MisericordiaFI : Oggi e domani la Compagnia delle Seggiole torna a proporre il viaggio teatrale Il Camposanto di Pinti si svela e si… - cuoredorodieros : RT @OndeFunky: Eros Ramazzotti riparte per il futuro da Siviglia con #BattitoInfinito che esce domani e svela radici e Musica(è) molto prof… - robertina19899 : RT @OndeFunky: Eros Ramazzotti riparte per il futuro da Siviglia con #BattitoInfinito che esce domani e svela radici e Musica(è) molto prof… -