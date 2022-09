hiboss_hiboss : RT @Cambiacasacca: Io aspetto pocahontas coi capelli rossi e le lentiggini. - GioMat86 : @gippu1 ora mi aspetto Alessandro Siani prenderlo in giro come fece Paolo Rossi con Beccalossi nel famoso monologo… - geo_rossi : @charliecarla Quindi per interpretare bene un 'bastardo' occorre esserlo veramente. Deve essere questo aspetto che… - leilani986 : Qui per ricordarvi che se la Sirenetta aveva quell'aspetto è solo perché Glen Keane era innamorato di sua moglie. E… - FratellidItalia : RT @MichelottiF: Tra poco alla nostra sede di #FratellidItalia #Siena con l'On Francesco Lollobrigida, vi aspetto insieme agli altri candid… -

Corriere dello Sport

ROMA - L'ex centrocampista e capitano della Roma , Daniele De, ha parlato alla trasmissione televisiva 'La Domenica Sportiva' in diretta su Rai 2. Queste sono le sue ...Aldola concepì come una sorta di architettura urbana e una scena teatrale. In un gioco di ... non si impongano per dare alla zona, compresa via Monte Napoleone, unadeguato (Urbanfile) ... De Rossi: “Aspetto una panchina. Zaniolo escluso Fidatevi di Mancini” L'ex capitano giallorosso: "Mi sono innamorato di Luis Enrique per quello che proponeva in campo e per come si comportava con noi a livello umano" ...“Serie B, panchine bollenti. Salta Maran a Pisa, aveva superato anche Corini. Le ultime”, titola la rosea oggi in edicola. La.