Cos’è il prolasso del cordone ombelicale

(Di lunedì 19 settembre 2022) Il(detto anche funicolo) è una di quelle strutture anatomiche che si forma con l’inizio della gravidanza tramite il quale avviene uno scambio di sangue tra il feto e la placenta materna. In questo modo per tutta la durata della vita uterina l’embrione prima e il feto poi ricevono sangue ricco di ossigeno e sostanze nutritive necessarie per il corretto sviluppo. Anche ilpuò essere oggetto di una delle complicanze della gravidanza. Ci riferiamo aldel, una rara emergenza ostetrica (che interessa meno dello 0.5% delle gravidanze) che può provocare la disabilità del feto o anche la sua morte. Per questo motivo è fondamentale saperla diagnosticare tempestivamente e gestire in ...