“Come un re”. Lo schiaffo di Crosetto a Draghi, poi l'accusa gravissima sul reddito grillino (Di lunedì 19 settembre 2022) Due argomenti nel mirino: Mario Draghi e il reddito di cittadinanza. Guido Crosetto, intervenendo a Novara a una manifestazione elettorale di Fratelli d'Italia, se l'è presa con il premier uscente: “Conosco Draghi da tanti anni ed è uno dei migliori banchieri centrali del mondo. Ma lui vive con quelli Come lui, in un mondo lontano da quello reale. Questo assomiglia a quello che succedeva con i re nel passato. Ci hanno spiegato che bastavano i tecnici bravi per gestire il Paese, ma Come tutti hanno potuto vedere non è andata così. Abbiamo avuto tecnici bravissimi che, senza rendersene conto, hanno fatto male all'Italia. I tecnici - ha detto ancora l'imprenditore e fondatore di FdI - sono importantissimi, se qualcuno li mette insieme e ha una visione. Ci vuole la capacità di scegliere i ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Due argomenti nel mirino: Marioe ildi cittadinanza. Guido, intervenendo a Novara a una manifestazione elettorale di Fratelli d'Italia, se l'è presa con il premier uscente: “Conoscoda tanti anni ed è uno dei migliori banchieri centrali del mondo. Ma lui vive con quellilui, in un mondo lontano da quello reale. Questo assomiglia a quello che succedeva con i re nel passato. Ci hanno spiegato che bastavano i tecnici bravi per gestire il Paese, matutti hanno potuto vedere non è andata così. Abbiamo avuto tecnici bravissimi che, senza rendersene conto, hanno fatto male all'Italia. I tecnici - ha detto ancora l'imprenditore e fondatore di FdI - sono importantissimi, se qualcuno li mette insieme e ha una visione. Ci vuole la capacità di scegliere i ...

raffaellapaita : Letta si scaglia contro il modello che ha consentito la ricostruzione del ponte San Giorgio in tempi rapidi. Come s… - tempoweb : Doppio schiaffo di #Crosetto: “#Draghi come un re, lontano dalla realtà”. Affondo sul reddito grillino… - blackemeraldsky : RT @invisiblearabs: E’ come uno schiaffo per chi, da mesi, segue lo sciopero della fame di @alaa, giunto al giorno 171. “Alaa scompare davv… - _aroarai_ : RT @_So_What_7: “In passato ero più riservato perché ero stato ferito da persone che mi trattavano semplicemente come un “bene prezioso” da… - Mariacarmela75 : RT @invisiblearabs: E’ come uno schiaffo per chi, da mesi, segue lo sciopero della fame di @alaa, giunto al giorno 171. “Alaa scompare davv… -