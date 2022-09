Cattelan torna all’origine Ecco i primi ospiti del suo late show

(Di lunedì 19 settembre 2022) Stasera c'èsu Rai2 Dopo il disastro di Da Grande, Alessandroritenta la fortuna sui canali Rai. E lo fa “abbassando l’asticella”, abbandonando cioè la prima rete e la prima serata a favore delle seconde, nonchè appoggiandosi al grande evento che lo ha un po’ riconciliato con il pubblico dell’azienda pubblica, l’Eurovision Song Contest. Il suo Stasera c’è… su Rai 2 (precedentemente annunciato come Epcc su Rai2) in prima battuta si svolgerà infatti a Torino, città che ha ospitato l’importante kermesse, e tra glidella prima puntata ci sarà Cristiano Malgioglio, che l’ha commentata live. Soprattutto, però,al passato, al, genere che ha rappresentato per anni la sua comfort zone. Già dal ...

Corriere : Torna Cattelan, moglie influencer e giudice allo Zecchino D’Oro a 7 anni: 7 cose che non sapete di lui - infoitcultura : Cattelan torna a condurre il 'late show' - infoitcultura : Alessandro Cattelan torna in tv, dalla moglie influencer all’essere poco mondano - GiulianoCurti : RT @TgrRaiPiemonte: Torna Cattelan dagli studi di Torino - TgrRai : RT @TgrRaiPiemonte: Torna Cattelan dagli studi di Torino -

Dalle nozze in segreto con Ludovica Sauer agli esordi come giuria de Lo Zecchino D'Oro 1 di 8 Il ritorno in tv Alessandro, classe 1980,su Rai2 con tre appuntamenti a settimana (...Alessandronel liquido dove nuota meglio: il late night show. Quello che più gli assomiglia, lo aggrada, lo diverte e dove dà il meglio di se stesso. Si intitola Stasera c'èe, più o meno,...Torna Alessandro Cattelan e lo fa forse con il format a lui più adatti, un late show in onda da questa sera 20 settembre, in seconda ...Alessandro Cattelan torna in tv dopo la sua ultima apparizione - la conduzione di Eurovision Song Contest - e lo fa con la sua creatura ...