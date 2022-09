Campagna elettorale: le scintille tra Conte e Renzi sul reddito di cittadinanza e le altre notizie (Di lunedì 19 settembre 2022) Per Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sono suonate come parole di sfida quelle pronunciate durante un comizio – cuore vivo e antico della Campagna elettorale – ad Agrigento, da parte dell’ex presidente del consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: “Venga al sud senza scorta e dica che vuole togliere il reddito di cittadinanza“. Quel “senza scorta” è stato subito preso di rimbalzo da Renzi, che ne ha sottolineato il sottaciuto “linguaggio mafioso”. E piovono le minacce e gli insulti contro uno dei due leader del Terzo Polo. Conte chiarisce, affermando che quello di venire senza scorta fosse “un invito a discutere coi cittadini senza filtri e non fare battaglia contro i poveri“. Meloni ribatte sull’impossibilità per le casse dello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Per Matteo, leader di Italia Viva, sono suonate come parole di sfida quelle pronunciate durante un comizio – cuore vivo e antico della– ad Agrigento, da parte dell’ex presidente del consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe: “Venga al sud senza scorta e dica che vuole togliere ildi“. Quel “senza scorta” è stato subito preso di rimbalzo da, che ne ha sottolineato il sottaciuto “linguaggio mafioso”. E piovono le minacce e gli insulti contro uno dei due leader del Terzo Polo.chiarisce, affermando che quello di venire senza scorta fosse “un invito a discutere coi cittadini senza filtri e non fare battaglia contro i poveri“. Meloni ribatte sull’impossibilità per le casse dello ...

