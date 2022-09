Camorra | concessi i domiciliari al genero del boss di Pozzuoli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Esigenze cautelari affievolite per Gennaro Amirante al quale l’autorità giudiziaria napoletana ha concesso gli arresti: Amirante, 43 anni,deldi(Napoli) Gennaro Longobardi, era in carcere in quanto accusato di una serie di estorsioni. Ad Amirante (che è difeso dagli avvocati Raffaele Chiummariello e Massimo Vetrano) gli inquirenti contestano una serie di estorsioni. La decisione è stata adottata dalla prima sezione della Corte d’Appello di Napoli. Per alcune richieste estorsive, come quella ai danni del titolare di un noto ristorante puteolano, Amirante è stato condannato, anche in secondo grado, insieme con il suocero. L'articolo proviene da Anteprima24.it.