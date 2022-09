Bolletta ospedale Cardarelli di Napoli: è shock (Di lunedì 19 settembre 2022) Bolletta ospedale Cardarelli da 11 milioni: scatta l’allarme a Napoli perché ovviamente le strutture della sanità non possono staccare le apparecchiature che sono essenziali per curare le persone a causa del caro bollette di luce e gas. Come faranno senza elettricità a garantire i servizi? Ecco l’analisi dettagliata di una situazione che diventa sempre più L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di lunedì 19 settembre 2022)da 11 milioni: scatta l’allarme aperché ovviamente le strutture della sanità non possono staccare le apparecchiature che sono essenziali per curare le persone a causa del caro bollette di luce e gas. Come faranno senza elettricità a garantire i servizi? Ecco l’analisi dettagliata di una situazione che diventa sempre più L'articolo proviene da TenaceMente.com.

fanpage : L'ospedale Cardarelli rischia il collasso finanziario - repubblica : Bolletta shock all'ospedale Cardarelli: 11 milioni e mezzo per la luce - Anna45506131 : RT @GiovanniPaglia: L’Ospedale Cardarelli mostra la bolletta elettrica: 11 milioni di euro, il doppio dell’anno precedente. Che paese siamo… - pipzus82 : RT @GiovanniPaglia: L’Ospedale Cardarelli mostra la bolletta elettrica: 11 milioni di euro, il doppio dell’anno precedente. Che paese siamo… - DemetrioLopezG4 : RT @ImolaOggi: NAPOLI - Bolletta shock all'ospedale Cardarelli: 11 milioni e mezzo per la luce. Il direttore: 'Come faremo?' Draghi: 'lasci… -