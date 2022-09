Bayern, per l'attacco si punta un big della Premier (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Bayern Monaco pensa a Harry Kane per rinforzare l'attacco dopo la partenza di Lewandowski. A riportare la notizia è la Bild.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) IlMonaco pensa a Harry Kane per rinforzare l'dopo la partenza di Lewandowski. A riportare la notizia è la Bild....

jackpoolista : Ma quante minchiate? Quindi dovremmo fare gioco speculare per il pareggio.. poi ci lamentiamo del calcio italiano e… - SteScarcia : Il Bayern, con Heynckes in scadenza e con Guardiola che aveva già firmato a gennaio, ha fatto il triplete.. tanto per fare un esempio - OdioSuning3 : @incognivalse @emahincredibile Al Liverpool non faceva la punta fissa dai, c’era sempre qualcuno che faceva almeno… - eiscortina : @Laf3001 Non Germania ma Freistaat Bayern. Da noi ognuno comanda in casa propia. Difatti il prossimo pacchetto di a… - laViscontina : @gippu1 Tutto giusto fino a 'belle'. Possono competere ma al dunque non si sono ancora rivelati da scudetto. Amen,… -