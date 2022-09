Ass Sport Roma | «Il progetto stadio procede bene Flaminio? Aspettiamo una proposta concreta da Lotito»

(Di lunedì 19 settembre 2022), a parlare è l’Assessore alloOnorato intervenuto ai microfoni di New Sound Level, a parlare è l’Assessore alloOnorato intervenuto ai microfoni di New Sound Level. Le sue dichiarazioni: «Il sindaco Gualtieri sta seguendo in prima persona il dossier dellodella: mi sembra che stia andandoe avanti speditamente l’idea e il? Gli uffici dellohanno inviato i documenti al presidentequanto prima una: è tutto nelle sue mani». L'articolo proviene da Calcio News 24.

forzaroma : Onorato (ass. Sport): “Il progetto stadio Roma prosegue bene e speditamente” #ASRoma - siamo_la_Roma : ?? #Onorato ha parlato dello #StadiodellaRoma ?? 'Si va avanti spediti' ?? Le parole dell'assessore allo Sport… - LAROMA24 : Stadio Roma, Onorato (ass. Sport): 'Si va avanti spediti' #AsRoma - romanewseu : #Onorato (Ass. Sport): “Stadio della Roma? Gualtieri segue il dossier in prima persona. Va avanti bene e speditamen… -

Sulla Lazio e quindi sullo stadio Flaminio, gli uffici dellohanno inviato i documenti al presidente Lotito e aspettiamo quanto prima una proposta concreta: è tutto nelle sue mani" . Tutta la ...... Sky Calcio e Sky251. Inoltre sarà disponibile in streaming anche su Now e sulla piattaforma .... VAR: Galetto.I grandi temi del calcio saranno affrontati in apertura del Congresso mondiale dell'Associazione della Stampa Sportiva Internazionale (AIPS) che si svolgerà a Roma (hotel TH Carpegna Palace) dal 3 al ...L’Assessore Onorato è tornato a parlare della possibilità di concedere lo stadio Flaminio alla Lazio Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, ai microfoni di New ...