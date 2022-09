VIDEO Vittoria Guazzini campionessa del mondo U23 a cronometro: premiazione e Inno di Mameli (Di domenica 18 settembre 2022) Il risveglio è dolce per l’Italia del ciclismo. Ai Mondiali di Wollongong Vittoria Guazzini stupisce tutti e si prende lo spettacolare titolo iridato nella cronometro dedicata alle under 23. L’azzurra ha chiuso anche quarta, ad un passo dal podio, nella prova elite al femminile. Una gara dominata dall’azzurra quella della categoria giovanile, che poi ha potuto vestire la maglia iridata e cantare sul podio australiano l’Inno di Mameli. Andiamo a rivivere questi bellissimi momenti con gli highlights della gara e della premiazione. VIDEO SPETTACOLARE TRIONFO MONDIALE PER Vittoria Guazzini La gara La premiazione Photo LiveMedia/Luca Tedeschi Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Il risveglio è dolce per l’Italia del ciclismo. Ai Mondiali di Wollongongstupisce tutti e si prende lo spettacolare titolo iridato nelladedicata alle under 23. L’azzurra ha chiuso anche quarta, ad un passo dal podio, nella prova elite al femminile. Una gara dominata dall’azzurra quella della categoria giovanile, che poi ha potuto vestire la maglia iridata e cantare sul podio australiano l’di. Andiamo a rivivere questi bellissimi momenti con gli highlights della gara e dellaSPETTACOLARE TRIONFO MONDIALE PERLa gara LaPhoto LiveMedia/Luca Tedeschi

