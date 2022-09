Udinese | Arslan | “Carattere e fame | lavoriamo sempre al 100%”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 settembre 2022) “Abbiamo lavorato tanto, ogni giorno, al. Abbiamo, vogliamo andare avanti. Non siamo 10 giocatori, ma 15, 16, 20. Tutti forti e tutti insieme andiamo al. Chi è entrato dalla panchina, ha fatto un grande lavoro”. Lo ha detto a Dazn, Tolgaydopo la vittoria dell’sull’Inter per 3-1. Il centrocampista bianconero chiude i giochi nel recupero (“è il mio primo gol di testa”) e si prepara alla prima sosta: “Non c’è pausa per noi – spiega -. Abbiamo la nostra identità, guardiamoavanti”. SportFace.