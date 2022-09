Tetto agli stipendi pubblici | ruoli e compensi spiegati da Morelli e Paganini

(Di domenica 18 settembre 2022) La Commissione Bilancio del Senato ha approfittato del Decreto Aiuti Bis per eliminare la norma che limita ilal salario dei dirigenti. Si è scatenata la legittima indignazione dell’opinione pubblica. I Deputati sono immediatamente intervenuti alla Camera per bloccare la meschina furberia dei Senatori. Il dibattito che ne è seguito non ha centrato il problema e si è impantanato sull’emotività della questione morale. Ilai salari riguarda due questioni tra loro legate ma che vanno analizzate distintamente: il ruolo attribuito a chi svolge funzioni pubbliche e la retribuzione rispetto a quel ruolo. Il dipendente pubblico, in particolare se di alto livello, riveste un ruolo che gli garantisce un potere e un prestigio maggiori rispetto ad un normale cittadino. È il fisiologico riflesso dei compiti di garanzia e di ...

