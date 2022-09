'Strage sul lavoro', sindacati base verso sciopero generale (Di domenica 18 settembre 2022) "Nel 2022 si sono già avuti 1080 morti, equivalenti a 120 deceduti al mese. La proiezione sull'anno porta a superare i 1.404 del 2021. Senza considerare i lavoratori che non vengono conteggiati perché ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 settembre 2022) "Nel 2022 si sono già avuti 1080 morti, equivalenti a 120 deceduti al mese. La proiezione sull'anno porta a superare i 1.404 del 2021. Senza considerare i lavoratori che non vengono conteggiati perché ...

CarloVerdelli : Bambine e bambini piccoli migranti muoiono di sete in mezzo al nostro mare. Ti aspetteresti un “dovevano stare a ca… - ilfoglio_it : Il #M5s in Puglia punta sul prof. Nicola Grasso, giurista che definiva “presunta malattia delle piante” la strage d… - Faido1Alessio : 'Strage sul lavoro', sindacati di base verso sciopero generale - grazia_valent : RT @BeppeGiulietti: I cuori dei morti sul lavoro non sarà più possibile ascoltarlo,la strage continua,il silenzio pure @Artventuno @CarloVe… - GaleazzoLorenzo : RT @AnsaVeneto: 'Strage sul lavoro', sindacati base verso sciopero generale. Cub, 120 morti al mese; se continua così più dei 1.404 del 202… -