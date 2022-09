Serie A femminile 2022 2023 | tris del Milan al Sassuolo | vincono Fiorentina e Sampdoria

Leggi su sportface

(Di domenica 18 settembre 2022) Nei tre match validi per la terza giornata dellaandati in scena domenica 18 settembre spicca la vittoria del. Le rossonere si sono imposte per 3-1 ai danni del, trovando la prima vittoria stagionale. Gara subito in discesa grazie alle reti di Vigliucci e Grimshaw, arrivate nei primi 20?; le ospiti hanno accorciato le distanze nella ripresa con Jane, ma a dieci minuti dal 90? ha chiuso definitivamente i giochi Mesjasz. Nelle altre sfide di giornata, vittoria in extremis per la, che ha superato il Como grazie ad un gol di Rincon in pieno recupero. Laha invece sconfitto per 2-1 il Parma grazie alle reti di Kajan su rigore e Catena, intervallate dal gol di Martinovic. SportFace.