Sampdoria, la fiducia a Giampaolo dipende anche dai conti (Di domenica 18 settembre 2022) Era piuttosto nervosa la Sampdoria e la sua dirigenza al termine della gara persa 2-1 al Picco con lo Spezia. Mentre una parte di tifoseria... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022) Era piuttosto nervosa lae la sua dirigenza al termine della gara persa 2-1 al Picco con lo Spezia. Mentre una parte di tifoseria...

cmdotcom : Sampdoria, la fiducia a Giampaolo dipende anche dai conti - clubdoria46 : #Sampdoria, Il Secolo XIX: fiducia a #Giampaolo ma se #Ranieri... #samp - MaxSpies19 : @sampdoria La fiducia a Giampaolo ormai è esaurita, nonostante la stima. In questi mesi non è riuscito a tessere un… - Dalla_SerieA : Sampdoria, Conti: 'La squadra ha fiducia in Giampaolo e lui non abbasserà la guardia' - - TMWSampdoria : Sampdoria, Conti: 'Non possiamo rimproverarci nulla. Lavoreremo con più fiducia e cattiveria' -