Preghiera a San Gennaro per chiedere il miracolo

E il momento più atteso dai napoletani, da vivere nella Preghiera e nella speranza. Un miracolo che si ripete tre volte l'anno ma quello di settembre è il più importante di tutti. In occasione della Festa liturgica di San Gennaro, rivolgiamo a lui una particolare Preghiera. San Gennaro: Napoli attende il miracolo Napoli è da L'articolo proviene da La Luce di Maria.

