Nessun russo invitato ai funerali della Regina, Mosca: E' immorale (Di domenica 18 settembre 2022) I funerali della Regina Elisabetta II, che si svolgeranno domani, sottolineano il pessimo stato dei rapporti diplomatici fra Londra e Mosca a causa della guerra in Ucraina. La Bbc ricorda oggi che Nessun esponente russo è stato invitato e che il ministero degli Esteri russo ha parlato di decisione "immorale". "Consideriamo questo tentativo britannico di usare per scopi geopolitici una tragedia nazionale, che ha toccato i cuori di milioni di persone nel mondo… come profondamente immorale", ha affermato due giorni fa la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zacharova. Secondo la Bbc, i rapporti fra i due paesi sono quasi al "collasso" da quando vi è stata l'invasione ...

