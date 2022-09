MotoGP | ad Aragon fiato sospeso fino alla fine | al fotofinisch vince Bastianini

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 18 settembre 2022) Eneaha vinto al fotofinish il Gp didibattendo sul finale Pecco Bagnaia. Due Ducati di due italiani sul podio, terzo Aleix Espargaro. Perè la quarta vittoria in stagione. Pecco Bagnaia con il secondo posto recupera comunque parte dello svantaggio sul leader della classica mondiale Fabio Quartararo rimasto a zero punti dopo il ritiro nelle fasi iniziali della gara in un contatto che ha messo k.o. anche Marc Marquez. (Adnkronos) (foto@-Facebook)