Milan, Pioli: «Non sono soddisfatto e non devono esserlo nemmeno i giocatori»

Le parole di Stefano Pioli alla fine della partita: «Abbiamo perso perché nelle due aree non abbiamo messo la determinazione che serve»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dei rossoneri contro il Napoli. Di seguito le parole del tecnico del Milan.

SCONFITTA – «Non sono soddisfatto. Quando una squadra gioca così bene non deve perdere, punto. Abbiamo creato tanto, ci dispiace. Può capitare la serata storta, in cui l'avversario fa meglio. C'è delusione perché non dovevamo perdere ma il calcio è anche questo. Impareremo ad essere più concreti in determinate situazioni. La prestazione l'abbiamo fatta tutta, da ogni punta di vista. Abbiamo perso perché nelle due aree non abbiamo messo la determinazione che serve. Se venivo qua e dicevo che sono contentissimo ...

