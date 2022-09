Lucchini RS presenta Smartset | la sala montata digitale intelligente che abbatte i costi di manutenzione

Leggi su bergamonews

(Di domenica 18 settembre 2022)RS Group parteciperà alla fiera Innotrans, il principale appuntamento mondiale del settore ferroviario, in programma a Berlino dal 20 al 23 settembre. In tale occasione verràta ladestinata ad equipaggiare uno dei nuovi treni “Caravaggio” che stanno entrando in servizio nella flotta di Trenord. La soluzione, già utilizzata su alcune linee italiane, svedesi e cinesi, sfrutta le potenzialità offerte oggi dalla digitalizzazione nel controllo e nell’elaborazione dei big data in modo da pianificare interventi disempre più efficienti.è labrevettata daRS su cui viene applicata una scheda elettronica capace di ...