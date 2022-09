LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: Soares e Buttignon in semifinale nei pesi leggeri! Passano il turno Ruta e Oppo (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Mondiali di Canottaggio 12.01 Seconda batteria, queste le coppie al via: 1 UKR KOVALOV Stanislav, KHMARA Igor 2 BEL COLPAERT Marlon, van ZANDWEGHE Niels 3 KAZ SHASHKOV Anastas, AFANASYEV Alexandr 4 NOR BENSKE Lars, TJOEM Ask Jarl 5 AUT REIM Lukas, SCHOEBERL Julian 6 HKG CHAN Chi Fung, CHIU Hin Chun 11.59 Vincono gli azzurri con il tempo di 06:19.96! Il Portogallo era quasi riuscito a rimontare, ma si deve accontentare del secondo posto. In semifinale anche Danimarca e Stati Uniti. 11.57 Italia che ha 1.62 di vantaggio sul Portogallo che ha recuperato quasi un secondo negli ultimi 500 metri. 11.56 Sempre in testa gli azzurri ai 1000 metri, ma sono in rimonta i portoghesi da acqua 3 e i turchi da acqua 6. 11.54 Sono gli azzurri i primi a passare ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma deidi12.01 Seconda batteria, queste le coppie al via: 1 UKR KOVALOV Stanislav, KHMARA Igor 2 BEL COLPAERT Marlon, van ZANDWEGHE Niels 3 KAZ SHASHKOV Anastas, AFANASYEV Alexandr 4 NOR BENSKE Lars, TJOEM Ask Jarl 5 AUT REIM Lukas, SCHOEBERL Julian 6 HKG CHAN Chi Fung, CHIU Hin Chun 11.59 Vincono gli azzurri con il tempo di 06:19.96! Il Portogallo era quasi riuscito a rimontare, ma si deve accontentare del secondo posto. Inanche Danimarca e Stati Uniti. 11.57 Italia che ha 1.62 di vantaggio sul Portogallo che ha recuperato quasi un secondo negli ultimi 500 metri. 11.56 Sempre in testa gli azzurri ai 1000 metri, ma sono in rimonta i portoghesi da acqua 3 e i turchi da acqua 6. 11.54 Sono gli azzurri i primi a passare ...

