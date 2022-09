Juventus sconfitta a Monza: la squadra non crede più in Allegri (Di domenica 18 settembre 2022) Ogni partita è peggiore di quella precedente: la Juventus fa sfoggio di mollezza e supponenza. Manca tutto: condizione fisica, orgoglio e la capacità di tirarsi fuori dai guai. Ma Arrivabene conferma il tecnico: «Cambiare una follia» Leggi su corriere (Di domenica 18 settembre 2022) Ogni partita è peggiore di quella precedente: lafa sfoggio di mollezza e supponenza. Manca tutto: condizione fisica, orgoglio e la capacità di tirarsi fuori dai guai. Ma Arrivabene conferma il tecnico: «Cambiare una follia»

