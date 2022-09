Elezioni: Letta, 'Salvini con la pace fiscale propone condoni, non sono d'accordo' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 17 set (Adnkronos) - Sul fronte fiscale, "le nostre proposte principali sono due. Da un lato ridurre il cuneo fiscale, tagliando i contributi previdenziali a carico dei lavoratori, per alzare direttamente il netto percepito. Dall'altro semplificare, perché oggi la tecnologia permette di superare alcuni meccanismi anacronistici". Lo dice Enrico Letta in una intervista al Giornale delle Partite Iva. "Non c'è nessuna volontà di fare la lotta ai contribuenti: anzi, proprio grazie alle nuove tecnologie vogliamo rendere più semplice l'interlocuzione tra i cittadini e il fisco, premiando la fedeltà fiscale. Ma 'pace fiscale' è l'espressione che Salvini usa per proporre condoni. Su questo non sarò mai d'accordo. Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 17 set (Adnkronos) - Sul fronte, "le nostre proposte principalidue. Da un lato ridurre il cuneo, tagliando i contributi previdenziali a carico dei lavoratori, per alzare direttamente il netto percepito. Dall'altro semplificare, perché oggi la tecnologia permette di superare alcuni meccanismi anacronistici". Lo dice Enricoin una intervista al Giornale delle Partite Iva. "Non c'è nessuna volontà di fare la lotta ai contribuenti: anzi, proprio grazie alle nuove tecnologie vogliamo rendere più semplice l'interlocuzione tra i cittadini e il fisco, premiando la fedeltà. Ma '' è l'espressione cheusa per proporre. Su questo non sarò mai d'. Un ...

