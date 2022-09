È italiana la prima ad aver trattato il tumore ai polmoni con la chirurgia robotica toracica (Di domenica 18 settembre 2022) È italiana la prima persona al mondo ad aver trattato il tumore ai polmoni con la chirurgia robotica toracica. Si tratta di Franca Melfi che dirige il Centro di chirurgia robotica dell’Aoup di Pisa. Franca Melfi nasce nel 1959 in Calabria, a Cosenza: fin da ragazza desidera diventare medico, ma la madre si oppone, convinta sia un sogno irrealizzabile. Ma la giovane aspirante medico non si arrende. Con la complicità del padre si trasferisce a Pisa dove studia medicina, per poi specializzarsi in chirurgia toracica. Negli anni ‘90 inizia ad occuparsi di chirurgia robotica all’Ospedale di Pisa. In questo periodo quasi nessuno in Europa ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 18 settembre 2022) Èlapersona al mondo adilaicon la. Si tratta di Franca Melfi che dirige il Centro didell’Aoup di Pisa. Franca Melfi nasce nel 1959 in Calabria, a Cosenza: fin da ragazza desidera diventare medico, ma la madre si oppone, convinta sia un sogno irrealizzabile. Ma la giovane aspirante medico non si arrende. Con la complicità del padre si trasferisce a Pisa dove studia medicina, per poi specializzarsi in. Negli anni ‘90 inizia ad occuparsi diall’Ospedale di Pisa. In questo periodo quasi nessuno in Europa ...

